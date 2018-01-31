مقدمة 1-ارتفاع أرباح نخيل للتطوير العقاري بدبي 58% في الربع/4

(لإضافة تفاصيل ومصدر) دبي 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة نخيل للتطوير العقاري بدبي اليوم الأربعاء زيادة صافي ربح الشركة 58 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي. وحققت شركة التطوير العقاري صافي ربح قدره 1.67 مليار درهم (454.8 مليون دولار) في الفترة بين أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الثاني ارتفاعا من 1.06 مليار درهم في الفترة ذاتها قبل عام. وزاد صافي الربح السنوي 14 بالمئة إلى 5.67 مليار درهم وفقا لبيان الشركة. وسلمت نخيل 1439 وحدة في 2017، وتقول إن أنشطتها في قطاعات البيع بالتجزئة والضيافة والتأجير واصلت تسجيل أداء جيد لكنها لم تذكر تفاصيل. ولم تعلن الشركة المملوكة للحكومة عن إيراداتها. (الدولار = 3.6719 درهم إماراتي) (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)