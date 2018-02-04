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#AE Company Results
February 4, 2018 / 12:21 PM / a day ago تم التحديث قبل

ملخص-أرباح مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي ترتفع في الربع/4

صحفيو رويترز

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4 فبراير شباط (رويترز) - مصرف أبوظبي الإسلامي:

* صافي ربح المجموعة في الربع الأخير من العام الماضي 607.2 مليون درهم مقارنة مع 455.1 مليون قبل عام.

* صافي إيرادات الربع الرابع 1.43 مليار درهم مقابل 1.34 مليار قبل سنة.

* صافي الربح السنوي للمجموعة 2.30 مليار درهم مقارنة مع 1.95 مليار في السنة السابقة.

* مجلس الإدارة يقترح توزيعات أرباح نقدية بنسبة 28.87 بالمئة لعام 2017.

* صافي الإيرادات السنوية للمجموعة يرتفع 4.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 5.63 مليار درهم مقابل 5.39 مليار درهم قبل عام.

* ودائع العملاء 100 مليار درهم في نهاية ديسمبر كانون الأول 2017 مرتفعة 1.2 بالمئة عنها قبل سنة.

* نسبة كفاية رأس المال 16.71 بالمئة وفقا لقواعد بازل 2 في نهاية ديسمبر كانون الأول 2017 مقارنة مع 15.25 بالمئة قبل عام.

إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

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