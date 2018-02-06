ملخص-موانيء دبي العالمية: نمو إجمالي أحجام المناولة 10.1% في 2017

6 فبراير شباط (رويترز) - مواني دبي العالمية:

* تقول إجمالي أحجام المناولة عبر محفظة أعمالها العالمية بلغ 70.1 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدما في عام 2017 كاملا.

* تقول إجمالي حجم مناولة الحاويات سجل نموا سنويا بنسبة 10.1 بالمئة على أساس التقارير المحاسبية وبنسبة 9.7 بالمئة على أساس المقارنة بالمثل.

* تقول إنه في الربع الرابع سجلت المحفظة العالمية زيادة سنوية بنسبة 10.3 بالمئة على أساس التقارير المحاسبية و9.9 بالمئة على أساس المقارنة بالمثل.

* تقول إن الموانيء في الإمارات العربية المتحدة ناولت 15.4 مليون حاوية نمطية في 2017 بارتفاع أربعة بالمئة على أساس سنوي.

* المحطات الموحدة التابعة لموانئ دبي العالمية ناولت 36.5 مليون حاوية نمطية في 2017 بزيادة سنوية 24.7 على أساس التقارير المحاسبية و6.2 بالمئة علي أساس المقارنة بالمثل. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)