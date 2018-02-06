نمو صافي ربح بنك الاتحاد الوطني الإماراتي 15% في الربع/4

6 فبراير شباط (رويترز) - بنك الاتحاد الوطني:

* صافي الربح 289 مليون درهم في الربع الأخير من العام الماضي مقابل 251 مليونا قبل عام، بزيادة 15 بالمئة.

* صافي الدخل من الفوائد والتمويل الإسلامي 666 مليون درهم في الربع الرابع مقابل 704 ملايين درهم قبل عام.

* مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 20 بالمئة (0.20 درهم للسهم) أرباحا نقدية عن 2017.

* القروض والسلفيات بلغت 71.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر كانون الأول 2017 بانخفاض 4 بالمئة على أساس سنوي.

* ودائع العملاء بلغت 78.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر كانون الأول 2017 بارتفاع 2 بالمئة على أساس سنوي.

* نسبة كفاية رأس المال - بازل 2 بلغت 20.1 بالمئة في نهاية ديسمبر كانون الأول 2017.