طاقة بأبوظبي تتحول للربحية في 2017 بدعم ارتفاع أسعار النفط

دبي 8 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) اليوم الخميس إنها تحولت إلى تحقيق ربح في العام الماضي بعد تكبدها خسارة في 2016 بسبب تكاليف استثنائية مرتبطة بانخفاض القيمة.

قال سعيد حمد الظاهري الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في طاقة في بيان إن الأرباح البالغة 171 مليون درهم (46.56 مليون دولار) جاءت بدعم من ”ارتفاع أسعار الهيدروكربونات إلى جانب استمرار التطبيق الناجح لبرنامجنا الخاص بضبط التكاليف“.

وتكبدت طاقة، المملوكة بنسبة 75 بالمئة لحكومة أبوظبي، صافي خسارة 18.55 مليار درهم في السنة السابقة. ولم تذكر الشركة تفاصيل أرباح الربع الأخير من 2017.

وتعرضت طاقة لضغوط مثل معظم شركات النفط العالمية بسبب ضعف أسعار الخام في السنوات القليلة السابقة. وتكبدت طاقة خسارة في الربع الثالث لكنها حققت أرباحا في الربعين الثاني والأول.

وزادت إيرادات الشركة في 2017 ثلاثة بالمئة إلى 16.7 مليار درهم مقارنة مع مستواها في السنة السابقة.

وانخفض إنتاج الشركة من النفط إلى 126 ألفا و200 برميل من المكافئ النفطي يوميا بتراجع ثمانية بالمئة مقارنة مع 2016.

وفي الآونة الأخيرة قالت طاقة إنها أبرمت تسهيل قرض مؤقت بقيمة 1.25 مليار دولار.

(الدولار = 3.6724 درهم إماراتي)