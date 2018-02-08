إعمار العقارية تحقق 1.8 مليار دولار في 2017

أبوظبي 8 فبراير شباط (رويترز) - قال محمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية إن أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي حققت ربحا بلغ 1.8 مليار دولار في 2017 بمبيعات اقتربت من خمسة مليارات دولار وذلك قبيل إعلان النتائج السنوية.

وحققت إعمار، الشركة المطورة لبرج خليفة المكون من 160 طابقا هو أعلى مبنى في العالم، ربحا قدره 1.43 مليار دولار في 2016 بمبيعات بلغت 3.92 مليار دولار في سوق دبي العقارية.

وقال العبار في مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء بأبوظبي إن إعمار حققت نموا بنحو 20-25 بالمئة على أساس سنوي.

وسجلت إعمار، التي تملك حكومة دبي حصة أقلية فيها، نموا للمبيعات في خانة العشرات في كل ربع من الأرباع الثلاثة الأولى من 2017.

وقال العبار إن الأسواق التي تعمل فيها إعمار، ومن بينها السعودية والإمارات وتركيا ومصر، لا تزال في حاجة إلى كثير من أعمال البنية التحتية وإن نظرته للسوق إيجابية.

لكنه أبدى رغم ذلك قلقه بشأن 2019 دون إسهاب.