إعمار العقارية تحقق 1.8 مليار دولار أرباح في 2017 قبل خفض القيمة

دبي 10 فبراير شباط (رويترز) - قالت متحدثة باسم شركة إعمار العقارية اليوم السبت إن الشركة حققت أرباحا بواقع 1.8 مليار دولار في 2017 قبل خصم مخصصات انخفاض القيمة.

كانت المتحدثة توضح بيانا لرئيس مجلس إدارة الشركة محمد العبار يوم الأربعاء قال إن إعمار حققت أرباحا قيمتها 1.8 مليار دولار ومبيعات تقترب من خمسة مليارات دولار في عام 2017.

وحققت إعمار، الشركة المطورة لبرج خليفة المكون من 160 طابقا هو أعلى مبنى في العالم، ربحا قدره 1.43 مليار دولار في 2016 بمبيعات بلغت 3.92 مليار دولار في سوق دبي العقارية.

وقال العبار يوم الأربعاء إن الشركة تحقق نموا بين 20 و25 بالمئة على أساس سنوي.

ومن المتوقع أن تعلن الشركة النتائج الرسمية لأرباح عام 2017 في الأيام المقبلة.