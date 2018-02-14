انخفاض ربح داماك العقارية دبي 47% في الربع/4

دبي 14 فبراير شباط (رويترز) - سجلت داماك العقارية انخفاضا نسبته 47 بالمئة في أرباح الربع الأخير من العام الماضي بينما تراجع الربح السنوي 25 بالمئة.

وداماك التي مقرها دبي هي الشركة المالكة لنادي الجولف الوحيد الذي يحمل العلامة التجارية ترامب في منطقة الشرق الأوسط والمشغلة له.

تأتي النتائج في الوقت الذي شهدت فيه دبي، السوق الأساسية للشركة، انخفاضا في أسعار العقارات العام الماضي بسبب ضعف الطلب وزيادة المعروض في ظل دخول مشاريع جديدة الأسواق.

وقالت داماك في بيان إن صافي الربح بلغ 2.76 مليار درهم (751.4 مليون دولار) في 2017 انخفاضا من 3.69 مليار قبل عام.

ووفقا لحسابات لرويترز، انخفض ربح الشركة في الربع الرابع إلى 455 مليون درهم مقارنة مع 851 مليون درهم في الربع المقابل من 2016.

وقالت الشركة إن إجمالي الأرباح انخفض تسعة بالمئة في 2017 متضررا من تراجع هوامش المشروعات الدولية.

وقالت داماك إن مبيعاتها بلغت 7.5 مليار درهم بحلول 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع سبعة مليارات درهم في 2016.

وأضافت أنها متفائلة بشأن المستقبل.

وأردفت قائلة ”لا تزال توقعاتنا إيجابية على المدى المتوسط والطويل، مدعومة باستمرار الطلب المحلي واهتمام أقوى من قبل المستثمرين الدوليين“.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي)