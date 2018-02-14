تراجع أرباح إعمار العقارية في الربع/4 مع ارتفاع التكاليف

دبي 14 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت إعمار العقارية اليوم الأربعاء تراجع صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي 16 بالمئة مع تأثر أكبر شركة عقارية مدرجة في دبي بالتكاليف.

يأتي الأداء الضعيف من إعمار بعد نتائج داماك العقارية التي أظهرت انخفاض صافي الربح نحو 47 بالمئة في الفترة ذاتها.

وتراجعت أسعار العقارات في دبي العام الماضي بفعل زيادة المعروض من المشاريع الجديدة وتواضع الطلب.

كانت إعمار جمعت 1.3 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني عندما باعت 20 بالمئة، بما يعادل 800 مليون سهم، لدى إدراج وحدتها إعمار للتطوير.

وتراجع صافي ربح إعمار العقارية 16 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي إلى 1.36 مليار درهم (370.3 مليون دولار) في الربع الرابع.

لا تظهر سوق الإسكان في دبي بوادر تذكر على انتعاش سريع من تباطؤ مستمر منذ ثلاث سنوات حسبما ذكر بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي الصادر في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال التقرير إن الأسعار منخفضة 16 إلى 19 بالمئة عن أعلى مستوياتها المسجلة قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وزادت إيرادات إعمار العقارية 21 بالمئة إلى 5.36 مليار درهم في الربع.

لكن تكلفة الإيرادات ارتفعت 32 بالمئة في حين زادت نفقات البيع والتسويق والنفقات العامة 14 بالمئة مما أثقل كاهل النتائج.

كان محمد العبار رئيس مجلس إدارة الشركة قال الأسبوع الماضي إنه قلق بشأن 2019 وإنه يفضل إبقاء الديون عند مستويات ”معقولة“، لكنه لم يوضح أكثر.

وأعلنت إعمار للتطوير هذا الشهر نمو أرباح 2017 بنسبة 30 بالمئة إلى 2.74 مليار درهم. وكشفت وحدة أخرى هي إعمار مولز عن زيادة 27 بالمئة في أرباح الربع الأخير إلى 574 مليون درهم.

وإعمار العقارية جزء من مشروع مشترك يتولى تشييد مبنى ”البرج“ في دبي الذي تقول إنه سيكون الأعلى في العالم متجاوزا برج خليفة المكون من 160 طابقا والذي شيدته الشركة ذاتها.

ويقع مبنى البرج في خور دبي ومن المقرر الانتهاء منه في 2020.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي)