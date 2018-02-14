مقدمة 1-تراجع أرباح اتصالات الإماراتية 12% في الربع/4

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دبي 14 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت حسابات أجرتها رويترز اليوم الأربعاء تراجع أرباح شركة اتصالات الإماراتية 12 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وحققت اتصالات، التي تعمل في دول بأنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بشكل مباشر وغير مباشر، ربحا صافيا بلغ 1.97 مليار درهم (536.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 ديسمبر كانون الأول وفقا للحسابات التي أجرتها رويترز من واقع البيانات المالية السنوية.

بالمقارنة كان صافي الربح 2.24 مليار درهم في الفترة ذاتها قبل عام.

كان بنك سيكو البحرين توقع أن تحقق الشركة ربحا صافيا قدره 2.21 مليار درهم.

وقالت اتصالات المدرجة في أبوظبي إن أرباح 2017 بلغت 8.44 مليار درهم ارتفاعا من 8.42 مليار في السنة السابقة.

وأضافت الشركة أن الإيرادات المجمعة للعام 2017 تراجعت 1.3 بالمئة لأسباب منها أثر التحركات غير المواتية في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي)