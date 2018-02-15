المدير المالي: انخفاض ربح الدار الإماراتية في الربع/4 بفعل تكاليف غير متكررة

أبوظبي 15 فبراير شباط (رويترز) - قال جريج فيور المدير المالي للدار العقارية الإماراتية، الشركة المرتبطة بالحكومة التي شيدت حلبة سباق فورمولا 1 في أبوظبي، اليوم الخميس إن ربح الشركة هبط 80 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي بفعل تكاليف غير متكررة.

وأضاف فيور في مؤتمر عبر الهاتف أن الدار حققت ربحا صافيا عائدا للمساهمين قدره 141.0 مليون درهم (38.4 مليون دولار) في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول بالمقارنة مع 727.9 مليون درهم في نفس الفترة قبل عام.

وقال فيور إن الدار سجلت تكاليف غير متكررة بقيمة 495 مليون درهم في الربع الرابع.

كان سيكو البحرين توقع أن تحقق الدار ربحا فصليا قدره 628.12 مليون درهم.

وقال فيور إن صافي ربح الدار العائد للمساهمين للعام بأكمله بلغ ملياري درهم بالمقارنة مع 2.78 مليار درهم في 2016.

وقال إن الإنفاق الرأسمالي للشركة في العامين القادمين سيبلغ 5.4 مليار درهم وإن الشركة تدرس إعادة تمويل صكوك بقيمة 750 مليون دولار تستحق في 2018.