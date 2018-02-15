ملخص-تراجع طفيف لأرباح دو الإماراتية في 2017

15 فبراير شباط (رويترز) - شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو):

* صافي الربح بعد رسوم حق الامتياز 1.71 مليار درهم في سنة 2017 مقابل 1.75 مليار درهم في السنة السابقة.

* الإيرادات بلغت 13 مليار درهم في 2017 مقابل 12.73 مليار درهم في السنة السابقة.

* تقترح توزيعات سنوية ختامية بقيمة 997 مليون درهم، بما يعادل 22 فلسا للسهم، ليصل إجمالي التوزيعات لسنة 2017 إلى 35 فلسا للسهم.

* صرف توزيعات أرباح نقدية مرحلية بواقع 13 فلسا للسهم في أكتوبر تشرين الأول 2017. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)