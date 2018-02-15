مقدمة 1-ارتفاع صافي ربح دو الإماراتية 14.9% في الربع/4

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دبي 15 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، ثاني أكبر شركة اتصالات إماراتية، اليوم الخميس زيادة نسبتها 14.9 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي بدعم من زيادة الإيرادات وتحسن إجمالي هامش الربح وترشيد الإنفاق.

وحققت الشركة، التي أنهت احتكار منافستها اتصالات للسوق المحلية في 2007، صافي ربح بعد رسوم حق الامتياز بلغ 425 مليون درهم (115.7 مليون دولار) في الشهور الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول ارتفاعا من 370 مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق.

وتوقع بنك سيكو البحرين أن تحقق الشركة ربحا فصليا قدره 430.2 مليون درهم.

وبلغت إيرادات الربع الأخير 3.45 مليار درهم بزيادة 0.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقالت الشركة إن مجلس إدارتها اقترح توزيعات أرباح سنوية إجماليها 0.35 درهم للسهم ارتفاعا من 0.34 درهم للسهم في العام السابق. ودفعت الشركة توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 0.13 درهم للسهم في أكتوبر تشرين الأول.

وفي يناير كانون الثاني من العام الماضي أعلنت الشركة أنها حصلت على رخصة لتشغيل خدمات العلامة التجارية فيرجن موبايل في الإمارات العربية المتحدة.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي)