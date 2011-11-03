قطر ترى أن سوق النفط متوازنة وتتوقع حلا سريعا لأزمة منطقة اليورو

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الدوحة 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال وزير الطاقة القطري محمد السادة اليوم الخميس إن قطر العضو في منظمة أوبك متفائلة بأن أزمة منطقة اليورو التي تهيمن حاليا على المعنويات بأسواق النفط ستحل قريبا وأضاف أن اساسيات سوق النفط متوازنة.

وقال الوزير لرويترز في مؤتمر في الدوحة "كيفية مواجهة منطقة اليورو للتحدي هو ما يهيمن على حركة اسعار النفط بشكل يومي."

وأضاف "نحن متفائلون من انهم يبحثون المشكلة ونحن واثقون من انها ستحل قريبا."

وتصاعدت التوترات في أعقاب قرار اليونان اجراء استفتاء في ديسمبر كانون الاول بشأن أحدث حزمة مساعدات من الاتحاد الاوروبي.

وأبلغ زعيما المانيا وفرنسا اليونان بأنها لن تتلقى مساعدات الى ان تقرر ما اذا كانت تريد البقاء في منطقة اليورو.

وأثرت مشاعر القلق بشأن اقتصادات الدول الاوربية والولايات المتحدة على أسعار النفط على مدى اسابيع. وجرى تداول عقود مزيج برنت خام القياس الأوروبي اليوم الخميس فوق 109 دولارات للبرميل.

غير ان السادة قال انه فيما يتعلق بالعرض والطلب فان سوق النفط تبدو في حالة جيدة.

وقال "العوامل الأساسية (بسوق النفط) تبدو جيدة جدا. مستويات العرض والطلب والمخزونات صحية للغاية. لا أحد يشكو من ذلك."

وامتنع الوزير عن التعليق على التحوط النفطي بعد ان قال يوم الاربعاء ان قطر تبحث تجنيب بعض انتاجها النفطي بغرض التحوط.