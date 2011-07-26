موانئ دبي: ارتفاع حجم مناولة الحاويات في النصف الأول يدعم الربحية

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دبي 26 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة موانئ دبي العالمية اليوم الثلاثاء إن زيادة حجم مناولة الحاويات بنسبة 11 بالمئة في النصف الأول من العام سيؤدي إلى تحسن كبير في أرباح الشركة خلال نفس الفترة.

وذكرت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء أن الاحجام الاجمالية زادت في النصف الأول إلى 26.2 مليون حاوية نمطية بفضل نمو قوي في منطقة آسيا والمحيط الهادي والامارات وافريقيا والامريكتين.

وقالت موانيء دبي العالمية وتعد واحدة من أكثر الشركات التابعة لمجموعة دبي العالمية ربحية إن حجم مناولة الحاويات المجمع في موانئها بلغ 13.5 مليون حاوية نمطية في النصف الأول.

وذكر محمد شرف الرئيس التنفيذي لشركة موانيء دبي العالمية في البيان ان قوة حجم مناولة الحاويات في النصف الأول سيؤدي إلى تحسن كبير في أرباح النصف الأول بعد حساب الضرائب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وباعت ثالث أكبر شركة لادارة الموانيء في العالم 75 في المئة من عملياتها في استراليا مقابل 1.5 مليار دولار في العام الماضي. وبدأ تداول اسهمها في بورصة لندن الشهر الماضي.

واشترت موانيء دبي العالمية حصتين مسيطرتين على شركتين لخدمات الموانيء في سورينام في الاسبوع الماضي مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه.

وبلغ صافي أرباح الشركة بعد حساب الضرائب من انشطتها المتواصلة 206 ملايين دولار في النصف الأول من العام الماضي.