موانئ دبي العالمية تتوقع ارتفاع أرباح النصف/1

(لإضافة تصريحات الرئيس التنفيذي في مؤتمر عبر الهاتف)

دبي 26 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة موانئ دبي العالمية ثالث أكبر شركة لتشغيل الموانئ في العالم اليوم الثلاثاء إنها تتوقع تحسنا كبير في أرباح النصف الأول من العام بعد ارتفاع أحجام مناولة الحاويات 11 بالمئة بفضل النمو في آسيا والإمارات.

وقال محمد شرف الرئيس التنفيذي إن موانئ دبي العالمية تتوقع أيضا أن تكون نتائج العام بأكمله موافقة للتقديرات رغم مخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية في النصف الثاني من 2011.

وقال شرف في مؤتمر عبر الهاتف "من الآن فصاعدا الجميع يتحدثون عن الضبابية ... لكن عادة يكون النصف الثاني أقوى من الأول."

وذكرت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء أن احجام المناولة الاجمالية زادت في النصف الأول إلى 26.2 مليون حاوية نمطية بفضل نمو قوي في منطقة آسيا والمحيط الهادي والامارات وافريقيا والامريكتين.

وقالت موانيء دبي العالمية وتعد واحدة من أكثر الشركات التابعة لمجموعة دبي العالمية ربحية إن حجم مناولة الحاويات المجمع في موانئها بلغ 13.5 مليون حاوية نمطية في النصف الأول.

وذكر شرف في البيان ان قوة حجم مناولة الحاويات في النصف الأول سيؤدي إلى تحسن كبير في أرباح النصف الأول بعد حساب الضرائب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وباعت موانئ دبي العالمية 75 في المئة من عملياتها في استراليا مقابل 1.5 مليار دولار في العام الماضي. وبدأ تداول اسهمها في بورصة لندن الشهر الماضي.