سهم أبوظبي التجاري يعزز مكاسبه بدعم أرباح الربع/3 والمؤشر ينخفض

0603 جمت - ارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري بعدما سجل قفزة في أرباح الربع الثالث وهو ما حد من خسائر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ‭.ADI‬‏.

وصعد سهم أبوظبي التجاري 2.8 بالمئة معززا مكاسبه إلى 53 بالمئة منذ 31 أغسطس آب. وسجل البنك في الربع الثالث أرباحا قدرها 325 مليون درهم (88.51 مليون دولار) مقارنة مع 34.8 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال روبرت مكينون مدير الاستثمار في ايه.اس.ايه.اس كابيتال "نتائج البنوك باهتة جدا.

"جاء معظم أرباح أبوظبي التجاري من أرباح التداول وليس من دخل الفوائد وأعماله التجارية الأساسية. أرباح التداول غير متكررة ويصعب تحقيقها في كل الأوقات."

واستقر سهم بنك أبوظبي الوطني دون تغير. وسجل أكبر بنك إماراتي من حيث القيمة السوقية ارتفاعا طفيفا في أرباح الربع الثالث لكنها جاءت دون توقعات المحللين.

وقال مكينون "عدم تحقيق نمو في الائتمان يظهر أن البنوك لم تتجاوز المرحلة (الصعبة) بعد وأنها ليست مستعدة لبدء الإقراض مجددا بقوة."

وتراجع سهم الدار العقارية وسهم صروح العقارية 1.2 بالمئة و1.1 بالمئة على الترتيب وهو ما ضغط على المؤشر الذي تراجع 0.03 بالمئة إلى 2825 نقطة مواصلا هبوطه لليوم الثاني بعد تسجيله أعلى مستوى في ستة أشهر يوم الإثنين.