مصرفيون: ايبيك توقع عقد قرض مجمع بقيمة 850 مليون دولار

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من ميشيل ماينيك

لندن 2 مارس اذار (رويترز) - قال مصرفيون ان شركة الاستثمارات البترولية الدولية (إيبيك) في ابو ظبي وقعت عقد قرض مجمع مدته ثلاثة اعوام وقيمته 850 مليون دولار مع القائمين على ترتيب القرض وهم باركاب وبي.ان.بي باريبا وبنك اوف امريكا ميريل لينش.

واضاف المصرفيون قولهم إن قرض إعادة التمويل يتضمن تسعيرا شاملا بهامش فائدة يبلغ قرابة 100 نقطة اساس وهو ما أثنى بعض البنوك التي تعاني شح السيولة من مساندة الصفقة.

واستدركوا بقولهم ان المكانة الجيدة والعلاقات القوية للشركة -وهي صندوق الثروة السيادية لإمارة ابوظبي- مكنتها من اجتذاب المساندة التي تحتاج إليها.

ولم يمكن على الفور محادثة ايبيك لسؤالها التعقيب.

وقال المصرفيون ان خيار تقديم القرض بعملتين ساعد البنوك التي تواجه ارتفاع تكاليف الدولار وانه تم في النهاية تقسيم القرض الى شريحة بقيمة 170 مليون دولار وشريحة بقيمة 505 ملايين يورو (667 مليون دولار).

وتقوم إيبيك من خلال هذا القرض بإعادة تمويل قرض قيمته 850 مليون دولار ومدته ثلاثة اعوام وقعته في فبراير شباط عام 2009 وتم استخدامه في شراء حصة 17.6 في المئة في شركة اويل سيرش وهي شركة للنفط والغاز لها عمليات في بابوا غينيا الجديدة.

وكان ذلك القرض يحمل هامش فائده قدره 300 نقطة أساس. وهو من أوائل القروض التي أبرمت في المنطقة بعد انهيار ليمان براذرز.

(الدولار يعادل 0.7573 يورو)