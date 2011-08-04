المؤشر القطري يرتفع لأعلى مستوى في 4 أسابيع وتعافي البورصة المصرية

من نادية سليم

القاهرة/دبي 4 أغسطس اب (رويترز) - أغلقت معظم أسواق الأسهم في المنطقة على ارتفاع بعد أن تحول التركيز من المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي إلى أنشطة الشركات في المنطقة.

وارتفعت الأسهم القطرية لأعلى مستوى منذ 11 من يوليو تموز باستثناء سهمين فقط تعرضا لضغوط بيع.

وقفز سهم الملاحة القطرية 5.1 في المئة مسجلا أعلى إغلاق منذ 19 من يونيو حزيران. ومنحت قطر للبترول عقدا لخدمات الموانئ مدته 20 عاما بقيمة 1.9 مليار ريال (522 مليون دولار) للشركة القطرية للنقل البحري التابعة للملاحة القطرية.

وصعد سهم بنك الدوحة 3.3 بالمئة والبنك التجاري القطري 0.7 في المئة.

وقال سليمان أبو الحسن مدير الصناديق المساعد في الماسة كابيتال "في قطر نري صعودا لبعض الأسماء كما هو متوقع لا سيما البنك التجاري وبنك الدوحة اللذين بدأ أداؤهما المالي في التعافي في ربع السنة الماضي."

ومن جهة أخرى قال مصدر بمصرف قطر المركزي اليوم الخميس إن المصرف يخطط لبيع أذون وسندات خزانة ذات فترات استحقاق مختلفة بقيمة أربعة مليارات ريال (1.1 مليار دولار) للمساعدة على بناء منحنى عائد في البلاد.

وزاد مؤشر بورصة قطر ‪.QSI‬ بنسبة 1.1 في المئة ليغلق عند 8490.81 نقطة.