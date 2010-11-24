اكسيوم الإماراتية توقع اتفاق توريد مع الشركة المصنعة لبلاكبيري

(لإضافة قيمة الأرباح المتوقعة بسبب الاتفاق)

من ماثيو سميث

دبي 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - وقعت شركة اكسيوم تليكوم التي أطلقت هذا الأسبوع أول طرح عام أولي في الإمارات في عامين اتفاقية توريد مباشر مع شركة ريسيرش إن موشن (آر.إي.إم) المصنعة لهواتف بلاكبيري من المتوقع أن تعزز الأرباح بما يصل إلى 140 مليون درهم (38 مليون دولار) في 2011.

ويبلغ أجل هذه الاتفاقية غير الحصرية الواردة في نشرة إصدار اكسيوم التي اطلعت عليها رويترز سنة واحدة بدأت من 19 من نوفمبر تشرين الثاني وقابلة للتجديد.

وقال مصدر مطلع على الاتفاق لرويترز إنه من المتوقع أن يزيد أرباح أكسيوم ما يتراوح بين 120-140 مليون درهم في 2011 . وأشارت نشرة إصدار الطرح العام الأولي إلى أن صافي ربح الشركة سريعة النمو بلغ 22 مليون درهم في 2009 وبلغ 61 مليون درهم في النصف الأول من 2010 .

وتتيح هذه الاتفاقية لاكسيوم الحصول على هواتف بلاكبيري واكسسوارتها مباشرة من الشركة المصنعة بدلا من التعامل مع وسيط. وتغطي الاتفاقية الإمارات والسعودية والكويت ولبنان وقطر وسلطنة عمان والأردن والبحرين.

وقالت اكسيوم في نشرة إصدار الطرح العام الأولي إنها تعتقد أن اتفاقية التوريد هذه ستؤثر بشكل إيجابي على نتائج عملياتها خاصة على الربح الإجمالي والهوامش الإجمالية حيث ستتمكن من طرح هواتف بلاكبيري الذكية - وهي منتج ذو هامش ربح إجمالي مرتفع لها - مباشرة بتكلفة أقل منها عند الحصول عليها عبر موزع.

ولم يتم الإفصاح عن بنود الاتفاقية. وقالت اكسيوم في النشرة إن الموزع الذي يمدها بهواتف بلاكبيري علم بالاتفاقية وقلص الكمية الذي يوردها منذ أغسطس آب وهو ما سيؤثر على إيرادات النصف الثاني من 2010 على الأرجح.