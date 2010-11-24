مصرفيون: مؤسسة إسلامية لإدارة السيولة ستوفر أدوات أساسية

من فريدريك ريشتر

المنامة 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مصرفيون إن مؤسسة إسلامية جديدة لإدارة السيولة تدعمها بنوك مركزية ستوفر أدوات جيدة للقطاع لإدارة السيولة.

وقال مجلس الخدمات المالية الإسلامية - وهو يضم جهات تنظيمية في دول إسلامية - في أكتوبر تشرين الأول إنه سيؤسس المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة لإصدار أدوات قصيرة الأجل تتفق مع الشريعة.

وربما تصدر الشركة صكوكا اسلامية تتمتع بتصنيف عال تضمنها أصول لدى البنك المركزي في الأسبوع القادم على أقرب تقدير لمساعدة البنوك الإسلامية على إدارة السيولة وخلق سوق عبر الحدود للأدوات الإسلامية.

ولا تزال الشركة تبحث التفاصيل النهائية إلا أن مصرفيين بالقطاع الإسلامي يقولون إن هذا يعزز كثيرا فرص القطاع الذي خيم عليه غياب أدوات إدارة السيولة.

وقال ريتشارد توماس الرئيس التنفيذي لبنك جيتهاوس في بريطانيا "(نحتاج إلى) منصة للسيولة يمكن إدارتها بسهولة في ساحة أسواق المال ومع تطبيق قواعد السيولة بال 3 يجب أن نولي اهتماما أكبر لتلك الأمور."

ولا تصدر بنوك مركزية صكوكا بانتظام سوى في البحرين وماليزيا. وقال مصرفيون إن المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة يمكن أن تكون أداة تستخدمها البنوك المركزية الأخرى التي ترددت في إصدار صكوك اسلامية بنفسها لأسباب سياسية.

وقال ليليان لو فالهر المدير التنفيذي لبيت التمويل الكويتي في البحرين "إذا أردت إصدار صكوك كبنك مركزي ولديك الإرادة السياسية لذلك فيمكن فعله مثلما تفعل البحرين منذ سنوات طويلة.