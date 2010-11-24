لؤلؤة دبي تدرس بيع أصول بستة مليارات دولار في قطاع الضيافة

دبي 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة شركة لؤلؤة دبي اليوم الأربعاء إنها تتطلع لبيع أصول في قطاع الضيافة بقيمة ستة مليارات دولار لجمع تمويل لمشروع اللؤلؤة الذي يتكلف أربعة مليارات دولار والذي استأنفت العمل فيه في وقت سابق هذا العام.

وقال عبد المجيد الفهيم للصحفيين على هامش مؤتمر للقطاع في دبي إن الشركة لا تريد البيع مثلما تتم عمليات بيع الأصول المتعثرة وإنما تريد البيع لمشترين استراتيجيين.

ويضم مشروع الشركة فنادق من العلامات التجارية مثل بيلاجيو وإم. جي.إم جراند وسكاي لوفتس.

واستؤنفت أعمال البناء في مشروع لؤلؤة دبي الذي يقام على مساحة 20 مليون قدم مربعة في مارس اذار.

وقال الفهيم إن الشركة المطورة لمشروع اللؤلؤة والمدعومة من اتحاد من المستثمرين تقوده مجموعة الفهيم في أبوظبي باعت 30 في المئة من الوحدات في المشروع تشمل وحدات سكنية وأخرى مكتبية.

وأضاف أن إنجاز المشروع المقرر في 2013 تأجل حتى نهاية 2014 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.