دول خليجية تتقرب للمغرب الذي يعاني من نقص الاموال باستثمارات

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من سهيل كرم

الرباط 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تعهدت صناديق الثروة السيادية في قطر والكويت اليوم الخميس باستثمار نحو ثلاثة مليارات دولارات في المغرب الذي يعاني من نقص السيولة النقدية في خطوة من شأنها تعزيز العلاقات في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات سياسية.

وجاء في بيان للحكومة المغربية ان صندوق الثروة السيادية القطري والمغرب اتفقا على انشاء مشروع استثمار مشترك مناصفة قيمته مليارا دولار يهدف الى مساعدة الرباط في تمويل مشرعات تنمية رئيسية.

وحضر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير قطر الذي يزور المغرب والملك محمد عاهل المغرب حفل توقيع الاتفاق في الرباط لانشاء صندوق المشروع المشترك بين جهاز قطر للاستثمار ونظيره المغربي.

واتفقت قطر القابضة التابعة لجهاز قطر للاستثمار، وصندوق الاجيال الكويتي الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، وآبار للاستثمار التابعة لصندوق أبوظبي للثروة السيادية اليوم الخميس مع الصندوق المغربي للتنمية السياحية على ضخ 20.8 مليار درهم (2.5 مليار دولار) في آلية للاستثمار انشئت في الاونة الاخيرة اطلق عليها وصال كابيتال.

وقالت وزرة السياحة في بيان ان الاتفاق سيركز على تطوير منتجعات جديدة في المغرب.

وحضر ولي عهد الامارات الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ايضا حفل التوقيع لانشاء وصال.