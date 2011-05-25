رويال اويستر الإماراتية تنفي استيراد الوقود لحساب إيران

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دبي 25 مايو ايار (رويترز) - نفت رويال اويستر جروب التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا وهي إحدى الشركات التي تواجه عقوبات أمريكية بسبب تجارتها مع إيران المشاركة في استيراد الوقود لحساب الجمهورية الإسلامية.

وقال مسؤول في الشركة طلب عدم نشر اسمه "نعتقد أن هذا ليس عدلا ... علمنا أنه لا مشكلة في التصدير من إيران لكن هناك مشكلة في الاستيراد وقد كنا (نعمل) في ناحية التصدير."

وأضاف "كنا نأخذ بعض الزيوت الأساسية وننقلها إلى أماكن مثل سلطنة عمان والهند والإمارات."

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء فرض عقوبات على شركة بتروليوس دي فنزويلا الحكومية وست شركات أخرى للنفط والشحن لمشاركتها في تجارة مع إيران مخالفة للحظر الأمريكي.

ومن بين ست شركات منها رويال اويستر أشارت الولايات المتحدة إلى شركة سبيدي شيب ومقرها الإمارات ولم يتسن الاتصال بها على الفور للتعليق.

وتزيد الخطوة من الضغط على طهران بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين توسيع نطاق العقوبات المفروضة عليها.

وأضاف الاتحاد الأوروبي مئة جهة إلى قائمة الشركات والأشخاص الذين تشملهم عقوباته في محاولة لإجبار طهران على التخلي عن برنامجها النووي الذي يعتقد الغرب انه يهدف إلى اكتساب سلاح نووي.