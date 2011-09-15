هيئة مياه وكهرباء أبوظبي تجري محادثات لإعادة تمويل قرض

دبي/أبوظبي 15 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت مصادر مصرفية مطلعة إن هيئة مياه وكهرباء أبوظبي عينت بنك إتش.إس.بي.سي مستشارا لإعادة تمويل قرض بقيمة 2.2 مليار دولار لمشروع الشويحات 2 وتخطط لإصدار سندات في أول عملية تمويل من نوعها لمشروع كهرباء في الخليج.

وقال مصرفيان إن الإعداد للجزء الخاص بالسندات في الصفقة يمضي قدما. ومن المتوقع أن يتضمن التمويل قروضا بنكية وسندات.

وأضاف المصرفيان إن الهيئة تجري محادثات مع بنوك هذا الأسبوع والأسبوع القادم لاختيار مديري إصدار لعملية طرح السندات. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتجه فيها مشروع كهرباء في منطقة الخليج إلى سوق السندات للحصول على تمويل.

وقال مصرفي إنه من المرجح أن يتم تعيين بنكين أو ثلاثة بنوك ومن المنتظر أن تطرح السندات العام القادم نظرا لقصر الفترة المتبقية من عام 2011 والغموض الذي يكتنف أسواق الدين.

وكان إتش.إس.بي.سي هو المستشار الوحيد لصفقة التمويل الأصلية التي وقعت في عام 2009 . وتم تسعير القرض في أعقاب الأزمة المالية العالمية حيث يعتبر الآن باهظ التكلفة.

وقال مصدر "يستطيع أي مراقب أن يرى أن من بين جميع مشروعات الكهرباء في المنطقة فإن مشروع هيئة أبوظبي هو الأكثر ملائمة لإعادة التمويل.

"يبدو الوقت مناسبا لعملية إعادة التمويل بالنظر إلى ارتفاع التسعير وحقيقة أن الإنشاءات من المنتظر أن تستكمل في غضون أشهر."

وتتجه الكيانات الحكومية في أبوظبي بشكل متزايد لسوق السندات لتمويل مشروعات البنى التحتية.