نخيل تحصل على موافقة 98% من البنوك الدائنة على إعادة الهيكلة

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

دبي 9 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة نخيل الاماراتية للتطوير العقاري المثقلة بالديون اليوم الخميس إنها حصلت على موافقة ما يزيد عن 98 في المئة من البنوك الدائنة على خطتها لإعادة الهيكلة.

وقالت الشركة في بيان إنها تتوقع الحصول على موافقة البنوك المتبقية في الأيام القليلة القادمة حيث ستمضي قدما في استكمال مرحلة إعادة الهيكلة التي تتضمن إصدار سندات إسلامية (صكوك) للدائنين التجاريين.

وبمقتضى خطة إعادة الهيكلة فإن الدائنين التجاريين سيتلقون 40 في المئة من مستحقاتهم من نخيل نقدا و60 في المئة في صورة صكوك بقيمة 1.63 مليار دولار من المتوقع أن تصدرها الشركة بنهاية النصف الأول من العام.

وقالت نخيل في مارس آذار إن 91 في المئة من دائنيها التجاريين وافقوا على الصفقة لكنها تحتاج إلى موافقة 95 في المئة منهم كحد أدنى لخطة إعادة الهيكلة حتى تستطيع تنفيذ مقترحات الخطة.

وكانت نخيل تقف في وسط الازدهار العقاري في دبي بمشروعات على شكل نخيل وخريطة العالم. وجاء تعثر الشركة في تلبية إلتزامات ديونها في أعقاب الانهيار العقاري وأزمة الإقراض العالمية ليساهم في تفجر أزمة ديون إمارة دبي في عام 2009.