الدار وأرابتك يتراجعان بفعل خطط لتدبير تمويل

0610 جمت - تراجع سهم الدار العقارية ‭(ALDR.AD: اقتباس)‬‏ في أبوظبي بعدما قالت شركة التنمية العقارية المثقلة بالديون إن مجلس إدارتها سيجتمع للموافقة على إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم وبيع أصول.

وهبطت أسهم الدار 2.5 بالمئة.

كانت الدار باعت في مارس آذار أصولها لجزيرة ياس حيث حلبة سباق فورمولا 1 أبوظبي إلى الحكومة مقابل 9.1 مليار درهم.

وقال ماجد عزام المحلل العقاري لدى اليمبيك اتش.سي "تلك الأصول بيعت بسعر التكلفة وهو ما لا نريد أن يتكرر."

وتكبدت الدار خسائر لأربعة فصول متتالية ولديها بحسب بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس ديون بقيمة 14 مليار درهم (3.81 مليار دولار) تستحق في 2011.

وفي نوفمبر تشرين الثاني قالت الدار إنها في المراحل النهائية من محادثات مع الحكومة بشأن حاجاتها التمويلية.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي ‭.ADI‬‏ 0.08 بالمئة إلى 2753 نقطة.

وتراجع سهم أرابتك في دبي واحدا بالمئة بعدما قالت شركة البناء إنها تعتزم زيادة رأس المال عن طريق إصدار حقوق وبيع سندات قابلة للتحويل إلى أسهم لأجل خمس سنوات.

وهبط مؤشر دبي ‭.DFMGI‬‏ 0.4 بالمئة إلى 1653 نقطة.