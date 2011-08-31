تقرير.. كيرزنر قد تبيع حصة في منتجع بدبي

31 أغسطس اب (رويترز) - نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر اليوم الأربعاء أن كيرزنر انترناشونال هولدنجز لإدارة المنتجعات الفاخرة قد تبيع حصتها البالغة 50 بالمئة في منتجع أتلانتس في دبي لجمع الأموال لإعادة هيكلة رهون عقارية بقية 2.6 مليار دولار تستحق الأسبوعى القادم.

وأبلغت مصادر مطلعة الصحيفة أن الشركة التي مقرها في الباهاما تجري محادثات لبيع الحصة إلى استثمار العالمية وهي إحدى الأذرع الاستثمارية لدبي.

وقالوا إن الصفقة قد تدر في حالة اتمامها بين 250 و350 مليون دولار.

وقال التقرير إن جزءا من الحصيلة سيستخدم لسداد جزء من الدين العقاري على منتجع أتلانتس منفصل في الباهاما وهو الاستثمار العقاري الرئيسي لشركة كيرزنر وأحد أكثر المنتجعات شعبية في أمريكا الشمالية.

وتجري كيرزنر انترناشونال محادثات مع الدائنين لتمديد آجال ديونها التي تستحق الأسبوع القادم.

كان سول كيرزنر الرئيس التنفيذي للشركة ومؤسسها قد ألغى إدراجها بالبورصة في 2006 وذلك في عملية قاد فيها مجموعة مستثمرين من بينهم استثمار دبي وكولوني كابيتال وبروفيدنس إكويتي بارتنرز.

وأفادت الصحيفة أنه إذا لم تبع كيرزنر سريعا حصتها في أتلانتس دبي وتتوصل إلى اتفاق إعادة هيكلة أوسع نطاقا فإن من المرجح أن يمنح الدائنون فترات سماح قصيرة لتأجيل موعد استحقاق القروض العقارية للشركة بضعة أسابيع.

وقالت المصادر إن وضع محادثات البيع مازال غير مستقر وإنها قد لا تنجح.