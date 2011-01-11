سهم سابك يساعد المؤشر السعودي على الارتفاع

0811 جمت - ارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في أوائل التعاملات وهو ما ساعد المؤشر السعودي ‭‬‏ على الانتعاش قليلا بعدما سجل أمس الإثنين أسوأ تراجع له في سبعة أسابيع.

وصعد سهم سابك 0.7 بالمئة وتقدم سهم مصرف الراجحي 0.3 بالمئة لكن أسهم بنوك أخرى تراجعت حيث خسر سهما بنك ساب والبنك السعودي الفرنسي 0.5 بالمئة و2.2 بالمئة على الترتيب.

وقال طارق المجاد المحلل المصرفي لدى نومورا "مخصصات البنوك السعودية ستظل مرتفعة في الربع الأخير ومماثلة للربع الثالث."

وتابع "هذا يرجع بشكل رئيسي إلى أن البنك المركزي يجعل البنوك ترفع مخصصاتها العامة رغم أن بعض البنوك مثل ساب سيواصل تجنيب مخصصات مرتفعة عن الربع الأخير."

وجاءت نتائج البنوك السعودية في الربع الثالث دون التوقعات بوجه عام بعدما أمر البنك المركزي البنوك بتجنيب مزيد من المخصصات وهو ما أثر على أسعار الأسهم حيث تراجع مؤشر القطاع المصرفي 2.6 بالمئة منذ نهاية سبتمبر أيلول.

وارتفع مؤشر قطاع البتروكيماويات وهو قطاع رئيسي آخر في السوق السعودية 17.4 بالمئة في نفس الفترة.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.06 بالمئة إلى 6672 نقطة.

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