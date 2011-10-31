السويدي يتوقع تباطؤ اقتصاد الإمارات بسبب تأثيرات عالمية

الكويت 31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي اليوم الإثنين إن الإمارات العربية المتحدة ستشهد تباطوءا في الأعمال بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وقال السويدي لرويترز على هامش منتدى مالي في الكويت "سنشهد تباطؤا في الأعمال بسبب التراجع الاقتصادي المتوقع (عالميا) نتيجة تأثيرات الأزمة الأوروبية وكذلك الوضع في الولايات المتحدة."

وأضاف "سيكون لهذا أثر على الصين. الصين هي الاقتصاد الرئيسي الذي يؤثر على امدادات النفط... لذلك سيكون هناك أثر على الاقتصادات المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي."

وتابع السويدي أن الاقتصاد الصيني ينمو بمعدل معقول لذلك فهو لا يشعر بقلق كبير من تراجع حاد هناك.

وقال إنه سعيد بسعر الفائدة الذي تطبقه الإمارات حاليا وهو واحد بالمئة. وأكد مجددا أن تعرض بنوك الإمارات للديون السيادية والخاصة في أوروبا "ضئيل حقيقة".