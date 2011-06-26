تعيين الشيخ أحمد بن سعيد رئيسا لمجلس إدارة الامارات دبي الوطني

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من شاهين باشا

دبي 26 يونيو حزيران (رويترز) - عين حاكم دبي اليوم الأحد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم مستشاره المقرب رئيسا لمجلس إدارة بنك الامارات دبي الوطني في خطوة ربما تشير لتغييرات مقبلة في القطاع المصرفي في دبي.

وقالت وكالة أنباء الامارات إن الشيخ أحمد وهو عم حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الامارات سيحل محل أحمد حميد الطاير الذي يشغل أيضا منصب محافظ مركز دبي المالي العالمي.

والاثنان من أعضاء اللجنة المالية العليا في دبي وكانا من أبرز الشخصيات خلال أزمة الديون في الامارة.

وارتفع سهم البنك 1.2 بالمئة في بورصة دبي.

وقال محمد علي ياسين رئيس الاستثمار في شركة كاب ام للاستثمار في أبوظبي "انه تغيير مثير للاهتمام. انه تغيير لم يتوقعه السوق."

وتابع "قد يشير ذلك إلى أن هذا الصيف لن يكون مملا رغم كل شيء. ربما يشير إلى مجموعة من التغييرات تمتد للادارات المحلية سواء في دبي أو أبوظبي."