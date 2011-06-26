محافظ المركزي الإماراتي.. سندات الخزانة الأمريكية غير جذابة

من ناتسوكو واكي

بازل (سويسرا) 26 يونيو حزيران (رويترز) - قال محافظ مصرف الإمارات المركزي اليوم الأحد إن الإمارات تفضل استخدام أدوات مقومة بالدولار مثل الودائع بدلا من سندات الخزانة الأمريكية منخفضة العائد لإدارة الاحتياطيات الأجنبية.

وأبلغ سلطان ناصر السويدي رويترز في مقابلة أنه يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بما يصل إلى أربعة بالمئة هذا العام مدفوعا بالسياحة والقطاع التجاري.

وتتنامي المخاوف بشأن سندات الخزانة الأمريكية وهي من الأدوات المفضلة لدى البنوك المركزية في أنحاء العالم لإدارة الاحتياطيات في وقت يجب فيه على الساسة الأمريكيين التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الديون تفاديا لعجز محتمل عن السداد في ديون البلد البالغة 14.3 تريليون دولار بحلول الثاني من أغسطس آب.

كانت المحادثات انهارت يوم الخميس مع انسحاب الجمهوريين اعتراضا على مطالبات من الديمقراطيين بزيادات ضريبية كجزء من خطة لخفض العجز.

وقال السويدي ردا على سؤال عن حجم حيازة مصرف الامارات المركزي من سندات الخزانة الأمريكية كجزء من احتياطياته "ليس كثيرا".

وأضاف "سندات الخزانة الأمريكية تعاني من مشكلتين فالعائد منخفض جدا لمن يريد البيع ... عليك أن تبيع بخصم كبير. يسهل تسييلها لكن مقابل السيولة عليك أن تدفع ثمنا."

كان محمد التميمي نائب المدير التنفيذي لإدارة الخزانة بالبنك المركزي قد قال لرويترز هذا الشهر إن مصرف الامارات المركزي يحوز تقريبا جميع احتياطياته من النقد الأجنبي البالغة حوالي 33 مليار دولار في صورة دولارات أمريكية ولا توجد مبالغ باليورو في ميزانيته.