المركزي الإماراتي يتوقع حل أزمة الديون الأمريكية

أبوظبي 28 يوليو تموز (رويترز) - قال مصرف الإمارات المركزي اليوم الخميس إنه واثق من التوصل لحل وسط لتفادي تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها بحلول الموعد النهائي في الثاني من أغسطس آب وأضاف أنه لا يملك سندات خزانة أمريكية أو أي أدوات مالية أخرى من إصدار الحكومة الأمريكية.

وقال البنك في بيان إنه يعتقد أن الجدل بشأن سقف الدين العام الأمريكي سينتهي بالتوصل لحل وسط قبل الموعد النهائي.

وتابع أنه لا يعتقد أن من الضروري تصور احتمال تخلف الحكومة الأمريكية عن السداد في ضوء امكاناتها الكبيرة وأن العالم قد شهد في عهد الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون قدرة الولايات المتحدة على خفض الدين العام.

وأكد البنك المركزي مجددا دعمه لربط العملة بالدولار الامريكي وقال إن غالبية احتياطياته الاجنبية مقومة بالدولار لكنها في أصول غير أمريكية.