وحدة لأبوظبي الوطني تمول شركة الإنشاءات البترولية الوطنية

أبوظبي 9 ابريل نيسان (رويترز) - قال بنك أبوظبي الوطني اليوم السبت إن وحدته للتأجير وضعت اللمسات الأخيرة على تمويل بقيمة 404 ملايين درهم (110 ملايين دولار) لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية وذلك لبناء واستئجار سفينة جديدة.

وقال البنك في بيان إن شركة أبوظبي الوطني للتأجير قدمت التمويل البالغة مدته سبع سنوات لبناء واستئجار السفينة التي ستستخدمها شركة الإنشاءات البترولية في عملياتها البحرية.

ويجري بناء السفينة في حوض صيني ومن المقرر تسليمها في 2012.

وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية مملوكة بنسبة 70 بالمئة للشركة القابضة العامة التابعة لحكومة أبوظبي وبنسبة 30 بالمئة لشركة اتحاد المقاولين.

(الدولار يساوي 3.672 درهم)