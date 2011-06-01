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لا تغير في المشتريات الخليجية لسندات الخزانة الأمريكية

Wed Jun 1, 2011 6:41am GMT
 
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أبوظبي أول يونيو حزيران (رويترز) - قال محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي اليوم الأربعاء إن استراتيجية البنوك المركزية الخليجية بشأن شراء سندات الخزانة الأمريكية لم تتغير.

ونظرا لربط عملات دول الخليج بالدولار الأمريكي وتسعير النفط مصدر الدخل الرئيسي لها بالدولار فإنها تعد من أكبر حائزي أذون الخزانة وسائر الأصول الأمريكية.

وتتنامى مشتريات البنوك المركزية الآسيوية من أصول الاحتياطي الأجنبي المقومة بالدولار في مسعى لكبح ارتفاع أسعار عملاتها والمحافظة على القدرة التنافسية لصادراتها.

وأبلغ السويدي الصحفيين على هامش ورشة عمل مالية إنه لا يوجد في الوقت الحالي تحرك قوي من جانب دول مجلس التعاون الخليجي لشراء سندات الخزانة الأمريكية بعد استثمار بنوك مركزية آسيوية فيها لكنه نفى أيضا أن يكون هناك أي تغيير في سياسة البنوك المركزية الخليجية في هذا الصدد.

أ أ - ن ج (قتص)

 