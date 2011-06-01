لا تغير في المشتريات الخليجية لسندات الخزانة الأمريكية

أبوظبي أول يونيو حزيران (رويترز) - قال محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي اليوم الأربعاء إن استراتيجية البنوك المركزية الخليجية بشأن شراء سندات الخزانة الأمريكية لم تتغير.

وأبلغ السويدي الصحفيين على هامش ورشة عمل مالية إنه لا يوجد في الوقت الحالي تحرك قوي من جانب دول مجلس التعاون الخليجي لشراء سندات الخزانة الأمريكية بعد استثمار بنوك مركزية آسيوية فيها لكنه نفى أيضا أن يكون هناك أي تغيير في سياسة البنوك المركزية الخليجية في هذا الصدد.