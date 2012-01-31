وزير مالية لوكسمبورج: اتفاق الديون اليونانية أصبح قريبا

دبي 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير مالية لوكسمبورج لوك فريدن اليوم الثلاثاء إن اليونان ودائنيها من القطاع الخاص يدركون الحاجة لتفادي انهيار مالي في البلاد ويقتربون من التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة ديون سيادية يونانية.

وأبلغ فريدن رويترز في دبي خلال زيارة لدول خليجية عربية "اقتربنا من التوصل إلى اتفاق ... لأن الاتفاق في مصلحة منطقة اليورو ودائني القطاع الخاص.

"الهدف النهائي هو تفادي الانهيار المالي في اليونان الذي ستكون له تداعيات أكبر بكثير على استقرار منطقة اليورو."

وقال فريدن إنه لم يطلب من الدول الخليجية المساهمة بمساعدات لتخليص منطقة اليورو من مشكلات الديون لكنه أضاف أن حكومات مجلس التعاون الخليجي تدرك الحاجة للعب دور هام في تقوية صندوق النقد الدولي.

وقال "نحن نعيش في عالم مترابط ومن خلال مشاركة صندوق النقد الدولي .. نعتقد أن صندوق النقد ينبغي أن يلعب دورا هاما إلى جانب الآليات الأوروبية التي توصلنا إليها."

وأضاف "من خلال صندوق النقد وزيادة موارد صندوق النقد .. بالطبع كل الدول الأخرى لها مصلحة في أن تكون أوروبا مكانا للنمو ... أعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي تدرك تماما دورها الهام في الاقتصاد العالمي من خلال صندوق النقد ومؤسسات بريتون وود."