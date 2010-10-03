مصحح/ سهم زين يرتفع بعد استئناف التداول
(إعادة لتصحيح العنوان)
6470 جمت - ارتفعت أسهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الكويتية نحو 3 بالمئة بعد استئناف تداولها ولكن لم يكن للصعود تأثير يذكر على مؤشر البورصة.
وفي الاسبوع الماضي تقدمت مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) ثاني أكبر شركة اتصالات في الخليج بعرض شراء حصة 64 في المئة في زين بسعر 1.7 دينار للسهم.
وارتفع مؤشر بورصة الكويت .KWSE بنسبة 0.1 في المئة إلى 3996 نقطة. وكان المؤشر قد سجل أعلى مستوى في أربعة أشهر في جلسة يوم الخميس الماضي.
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5160 جمت - دعمت الأسهم العقارية أداء مؤشر دبي إذ عوض سهم إعمار القيادي بعض خسائره المسجلة خلال جلسة الخميس الماضي.
وسجل سهم إعمار التي تصدر سندات قابلة للتحويل بقيمة 054 مليون دولار ارتفاعا نسبته 1.3 بالمئة فيما صعد سهم أرابتك واحدا بالمئة.
وقال سامر الجاعوني المدير العام لشركة الشرق الأوسط للوساطة في الأوراق المالية "جلسة التداول هادئة حتى الآن وهناك نوع من الارتداد الفني بعد عمليات جني الأرباح يوم الخميس."
وأضاف "هناك تفاؤل في السوق. (إصدار) سندات إعمار الأسبوع الماضي مؤشر على أن الاستثمار في الشركات العقارية الكبرى لا يزال متاحا أمام المؤسسات العالمية. كما أن أخبار سداد نخيل (لبعض) مستحقاتها كانت إيجابية هي الأخرى." يتبع