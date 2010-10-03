رئيس نخيل واثق من اتمام إعادة الهيكلة بنهاية العام

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من جيسون بنهم

دبي 3 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية الذراع العقارية التابعة لشركة دبي العالمية شبه الحكومية إن شركته واثقة من إتمام عملية إعادة هيكلة ديونها بنهاية العام.

وقال علي راشد لوتاه للصحفيين إن نسبة جيدة من البنوك وافقت على خطة إعادة الهيكلة.

وأكدت تعليقات رئيس نخيل الإطار الزمني لاستكمال اتفاق إعادة الهيكلة الذي قال الرئيس التنفيذي للشركة كريس أودونيل إنه سيكون في أواخر سبتمبر أيلول.

كانت نخيل قالت إنها حصلت على موافقة 85 بالمئة من الدائنين تقريبا (حسب القيمة) وتعمل بجد مع باقي دائنيها التجاريين لبلوغ نسبة 95 بالمئة بنهاية العام.

وأضاف لوتاه إن شركته تجري محادثات مبدئية لادراج صكوك في ناسداك دبي. وبموجب خطة إعادة هيكلة ديون نخيل عرضت الشركة على على الدائنين التجاريين الحصول على 40 بالمئة من مستحقاتهم نقدا وعلى النسبة المتبقية البالغة 60 بالمئة من خلال سندات إسلامية.

وتعتزم نخيل إصدار سندات بقيمة ستة مليارات درهم (1.63 مليار دولار) في إطار خطة سداد الديون في ظل استئناف العمل بعدد من المشروعات الرئيسية.

وقالت نخيل يوم الخميس الماضي إنها سددت بالفعل للدائنين التجاريين 3.4 مليار درهم (925.9 مليون دولار) في إطار خطة إعادة الهيكلة.