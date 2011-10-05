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مسؤول تنفيذي: سوسيته جنرال ليس بحاجة لتمويل طويل الأجل

Wed Oct 5, 2011 7:12am GMT
 
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دبي 5 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للأنشطة المصرفية الخاصة التابعة لسوسيتيه جنرال في دبي اليوم الأربعاء إن البنك الفرنسي لا يحتاج لبرنامج تمويل طويل الاجل.

وقال دانييل تروشي المدير العالمي للأنشطة المصرفية الخاصة بالبنك إن الشركة قد تدرس تنفيذ استحواذات في قطاع الانشطة المصرفية الخاصة إذ تراجعت التقييمات وقد تفكر البنوك في بيع وحدات للأنشطة المصرفية الخاصة ومعاملات الشركات.

م ح - ن ج (قتص)
 