تعيين الشيخ أحمد بن سعيد رئيسا لمجلس إدارة الامارات دبي الوطني

من شاهين باشا

دبي 26 يونيو حزيران (رويترز) - عين حاكم دبي اليوم الأحد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم مستشاره المقرب رئيسا لمجلس إدارة بنك الامارات دبي الوطني في خطوة ربما تشير لتغييرات مقبلة في القطاع المصرفي في دبي.

وذكرت وكالة أنباء الامارات (وام) ان الشيخ أحمد وهو عم حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الامارات سيحل محل الشيخ أحمد حميد الطاير الذي يشغل أيضا منصب محافظ مركز دبي المالي الدولي.

والاثنان من اعضاء اللجنة المالية العليا في دبي وكانا من أبرز الشخصيات خلال أزمة الديون في الامارة.

وقال محمد علي ياسين رئيس الاستثمار في شركة كاب ام للاستثمار في ابوظبي "انه تغيير مثير للاهتمام. انه تغيير لم يتوقعه السوق."

وتابع "قد يشير ذلك إلى ان هذا الصيف لن يكون مملا رغم كل شيء. ربما يشير إلى مجموعة من التغييرات تمتد للادارات المحلية في دبي أو ابوظبي."

من ناحية أخرى ذكرت الوكالة أن هشام عبد الله القاسم عين نائبا لرئيس البنك ليحل محل عبدالله محمد صالح الذي استقال من منصبه في مايو أيار. وجرى تغيير ثلاثة من أعضاء مجلس الادارة وحل محلهم محمد عبيد الشحي ومحمد هادي احمد عبد الله الحسيني وشعيب مير هاشم خوري.

وتمتلك حكومة دبي حصة 55.6 في المئة في بنك الامارات دبي الوطني الذي تأسس في عام2007 نتيجة اندماج بنكين محليين بناء على تعليمات حاكم دبي.