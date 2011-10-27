مديرو اكتتاب: ايبيك أبوظبي تتطلع لاصدار سندات دولارية على شريحتين

من راشنا اوبال وديفيد فرنش

دبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مديرو اكتتاب إن شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) أداة الاستثمار التابعة لأبوظبي تعتزم اصدار سندات ذات حجم قياسي بالدولار على شريحتين وذلك بهدف سداد ديون وتمويل الأغراض العامة للشركة.

وقال مصدر في أحد البنوك المرتبة للصفقة إن من المتوقع تسعير السندات في وقت لاحق اليوم الخميس. والحجم المعتاد لاصدار قياسي من السندات لا يقل عن 500 مليون دولار.

ويبلغ السعر الاسترشادي الأولي نحو 275 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية للشريحة الخمسية التي تستحق في 2017 و325 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية للشريحة العشرية التي تستحق في 2022.

وكان مصدر قال في بادئ الأمر إن الشريحة الخمسية ستستحق في 2016 لكن مصادر اوضحت في وقت لاحق انها تستحق في 2017.

واختتمت ايبيك التي تمتلك حصصا في سيبسا الاسبانية ومجموعة أو.إم.في النمساوية للنفط جولات ترويجية في نيويورك أمس الأربعاء وكانت الجولة قد انطلقت في ألمانيا في 19 أكتوبر تشرين الأول.

وقال اعلان تفويض في وقت سابق إن مرتبي اللقاءات هم باركليز كابيتال وجيه.بي مورجان وميتسوبيشي يو.اف.جيه سيكيوريتيز وناتيكسيس وسوسيتيه جنرال بينما عينت ايبيك جولدمان ساكس منسقا عالميا للاصدار.

ومن شأن أي اصدار من الشركة ذات التصنيف الائتماني ‪AA‬ أن يساعد في اعادة فتح اسواق السندات العالمية امام المقترضين الخليجيين بعد ثلاثة شهور عجاف بسبب عدم استقرار الاسواق العالمية.