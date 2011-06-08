مورجان ستانلي يفضل سندات شركات الإمارات من بين خياراته بالشرق الأوسط

من راشنا اوبال

دبي 8 يونيو حزيران (رويترز) - قال محلل في مورجان ستانلي إن البنك الأمريكي يراهن على شركات الإمارات العربية المتحدة ذات الأهمية الاستراتيجية للبلاد بين ابرز اختياراته لمصدري السندات في الشرق الأوسط.

وقالت لينكا بولاكوفا محللة أدوات الدخل الثابت لدى مورجان ستانلي في مقابلة مع رويترز إنها تفضل سندات كل من هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) التي تستحق في 2015 وأبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) التي تستحق في 2012 وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) التي تستحق في 2016.

كما يأتي اصدار شركة مشاريع الكويت (كيبكو) المستحق في 2020 وسندات صندوق الثروة السيادية البحريني "ممتلكات" المستحقة في 2015 ضمن قائمة من خمسة اسماء اختارها البنك كأفضل سندات للشركات من حيث القيمة.

وجميع هذه الشركات لها صلات حكومية قوية.

وقالت بولاكوفا "الشركات التي تتمتع بتدفقات نقدية جيدة و/أو اهمية استراتيجية ستكون فكرة رئيسية للاستثمار في المنطقة."

وتراجعت هوامش عائد سندات الخليج سواء الحكومية أو الصادرة عن شركات في الأسابيع القليلة الماضية مع عدم تأثر منطقة الخليج بالاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط بشكل عام.

وحددت طيران الإمارات ومقرها دبي الأسبوع الماضي سعر اصدار سندات خمسية بمليار دولار عند الحد الادنى من النطاق الاسترشادي وهو ما اجتذب طلبا تجاوز الخمسة مليارات دولار.