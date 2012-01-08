نمو واردات الإمارات 18.5% والصادرات غير النفطية 15% سنويا في أغسطس

8 يناير كانون الثاني (رويترز) - نشرت الهيئة الاتحادية للجمارك بالإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد البيانات التالية للتجارة الخارجية غير النفطية في أغسطس اب: التجارة غير النفطية أغسطس 2011 يوليو 2011 أغسطس 2010

(بالمليون درهم) الصادرات غير النفطية 10447 9971 9079 إعادة التصدير 16842 16877 16191 الواردات 48851 52139 41234 نسبة التغير السنوي (%) الصادرات غير النفطية 15.0 50.8 إعادة التصدير 4.0 10.2 الواردات 18.5 31.0

ملاحظة: تشكل دبي نحو 79 بالمئة من تجارة الإمارات غير النفطية. وتسهم أبوظبي بكل انتاج النفط تقريبا في الإمارات العربية المتحدة رابع أكبر بلد مصدر للخام في العالم.

توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز في ديسمبر كانون الأول فائضا في ميزان المعاملات الجارية الإماراتي بنسبة ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 بعد فائض يقدر بنسبة 10.4 بالمئة في 2011.

(الدولار = 3.673 درهم إماراتي)

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