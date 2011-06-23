مصدر: سي.آي.إم.بي يترجع عن خطط الاندماج مع آر.اتش.بي كابيتال

كوالالمبور 23 يونيو حزيران (رويترز) - أبلغ مصدر مطلع رويترز اليوم الخميس أن بنك سي.آي.إم.بي الماليزي ألغى خطته للاستحواذ على منافسه آر.اتش.بي كابيتال بعدما اشترت آبار للاستثمار الاماراتية حصة في البنك بسعر مرتفع نسبيا.

وقال المصدر إن سي.آي.إم.بي لم يعد يرى أن الصفقة تحمل مزايا توفيرية إذ أن سعر 10.80 رنجيت (3.56 دولار) للسهم الذي اشترت به آبار للاستثمار حصة 25 بالمئة في آر.اتش.بي من بنك أبوظبي التجاري "جعل الصورة مختلفة تماما".