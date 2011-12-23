مركز دبي المالي العالمي يقول إنه سدد قرضا من دويتشه بنك

دبي 23 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مركز دبي المالي العالمي للاستثمار اليوم الجمعة إنه سدد بالكامل قرضا قيمته 200 مليون دولار لمصرف دويتشه بنك بموجب شروط تسهيل ائتماني.