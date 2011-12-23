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مركز دبي المالي العالمي يقول إنه سدد قرضا من دويتشه بنك

Fri Dec 23, 2011 8:46am GMT
 
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دبي 23 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مركز دبي المالي العالمي للاستثمار اليوم الجمعة إنه سدد بالكامل قرضا قيمته 200 مليون دولار لمصرف دويتشه بنك بموجب شروط تسهيل ائتماني.

وقال شاهلي أكرم جمعة عضو مجلس الإدارة المنتدب في مركز دبي المالي العالمي للاستثمار "نبأ السداد نبأ إيجابي ودليل على التزامنا بالوفاء بالتزاماتنا المالية."

وتابع "مازلنا نركز على تنفيذ خططنا المتعلقة بالتزام الصكوك ونحن على ثقة من تحقيق نهاية ناجحة."

أ ح (قتص)

 