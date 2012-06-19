اينوك الإماراتية سترفع طاقة مصفاة جبل علي الى 140 الف ب/ي

دبي 19 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة بترول الامارات الوطنية (اينوك) المملوكة لحكومة دبي اليوم الثلاثاء انها تعتزم رفع طاقة مصفاة جبل علي نحو 20 الف برميل يوميا إلى 140 الف برميل يوميا.

وقالت اينوك في بيان إنها بصدد القيام بمشروع لزيادة الطاقة التكريرية للمصفاة الى 140 ألف برميل يوميا. وتشمل هذه العملية ادخال تحسينات على قدرة المصفاة مما يزيد الإمدادات.

ولم تذكر تفاصيل اخرى بشأن المشروع.

وميناء جبل علي هو مركز الشحن الرئيسي لدبي لكل من الشحنات العامة وشحنات المنتجات النفطية. واينوك وهي من شركات بيع الوقود بالتجزئة من اكبر مالكي صهاريج تخزين الوقود في جبل علي بطاقة تخزين تصل الى 1.2 مليون متر مكعب.

وقالت اينوك اليوم إنها تقوم أيضا بمد ثاني خط انابيب لوقود الطائرات الى مطار دبي الدولي من ميناء جبل علي.

ووقعت هورايزون ترمينالز المملوكة بالكامل لاينوك قرضا اسلاميا بقيمة 100 مليون دولار للمساهمة في تمويل انشاء محطة لتزويد المطار بوقود الطائرات.

وقالت اينوك ان بنوك الامارات دبي الوطني ونور الاسلامي وستاندرد تشارترد قدمت القرض وهو لاجل عشر سنوات ويتألف من شريحة بالدولار والدرهم.

وسيربط الخط الذي يصل طوله 60 كيلومترا المطار بمحطة لتخزين الوقود في المنطقة الصناعية بالمنطقة الحرة لجبل علي. وتبلغ الطاقة الاستيعابية لصهاريج التخزين 141 ألف متر مكعب.