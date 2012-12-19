Tue 8 Aug 2017 | 23:14 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

إعمار توقع قرضا بقيمة 500 مليون دولار لتمويل مشروع عقاري تركي

Wed Dec 19, 2012 12:31pm GMT
 
[-] نص [+]

دبي 19 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت إعمار العقارية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة ببورصة دبي في بيان اليوم الأربعاء إنها وقعت قرضا بقيمة 500 مليون دولار للمساعدة في تمويل مشروع عقاري بتركيا.

وقدم القرض الذي يستمر سبع سنوات اتحاد مصرفي يضم الإمارات دبي الوطني وإتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد.

وقال البيان إن المشروع التركي المسمى إعمار سكوير سيضم عقارات سكنية وتجارية بالاضافة إلى أكبر مركز للتسوق في تركيا. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)
 