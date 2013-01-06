مصحح-ألبا البحرينية تقترض لسداد سندات تستحق في 2013

(لتصحيح اسم البنك المقرض في الفقرة الثانية إلى بنك الخليج الدولي بدلا من بنك الخليج الأول)

دبي 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت ألمنيوم البحرين (ألبا) التي تملك رابع أكبر مصهر ألومنيوم في العالم اليوم الأحد إنها حصلت على قرضين من بنوك لإعادة تمويل سندات بقيمة 169 مليون دولار تستحق في مارس آذار 2013.

وفي بيان على موقع بورصة البحرين قالت ألبا المملوكة بنسبة 69 بالمئة لصندوق الثروة السيادية البحريني ممتلكات وبنسبة 20 بالمئة للحكومة السعودية إنها حصلت على قرض لأجل خمس سنوات بقيمة 85 مليون دولار من بنك الخليج الدولي.

وحصلت الشركة أيضا على قرض لأجل ثلاث سنوات بقيمة 84 مليون دولار من مجموعة من البنوك من بينها البنك الأهلي المتحد وبنك البحرين الوطني وبنك طوكيو ميتسوبيشي يو.اف.جيه وبنك البحرين والكويت والمؤسسة العربية المصرفية.

كانت ألبا قالت في وقت سابق من ديسمبر كانون الأول إنها استعانت بشركة بكتل كندا لإجراء دراسة جدوى لخطة توسع مقترحة بقيمة 2.5 مليار دولار لإضافة خط إنتاج سادس.