تبريد الإماراتية تصدر سندات قابلة للتحويل في إطار إعادة رسملة

دبي 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة تبريد الإماراتية اليوم الأحد إنها اتفقت على إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 1.13 مليار درهم (308 ملايين دولار) وذلك لصالح شركة مبادلة للتنمية وفي إطار خطة إعادة رسملة اتفق عليها العام الماضي.

كانت تبريد حصلت في مارس آذار 2011 على تمويل بقيمة 3.1 مليار درهم من شركة مبادلة للتنمية المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي وتكونت تلك الحزمة من إصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 1.7 مليار درهم وتسهيل ائتماني بما يصل إلى 1.4 مليار درهم.

وبموجب شروط القرض الذي يستحق هذا الشهر تسدد أي مبالغ تسحبها تبريد بإصدار سندات جديدة قابلة للتحويل لأسهم. وقال بيان اليوم إن تبريد سحبت 1.13 مليار درهم من التسهيل وستصدر ما يعادل تلك القيمة سندات قابلة للتحويل لصالح مبادلة بنفس شروط الإصدار السابق.

كان سعر التحويل للسندات الأصلية 1.1259 درهم للسهم وتستطيع مبادلة تحويلها لأسهم في 2019.

وتعمل الشركة في مجال توفير أنظمة التبريد للعقارات السكنية والتجارية في الخليج. وتتولى أيضا تبريد شبكة مترو دبي.

وأعلنت الشركة عن زيادة 35 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام مدعومة بنمو أنشطتها للمياه المبردة وتراجع تكاليف التمويل. وقفزت أسهم تبريد 140 بالمئة منذ مطلع العام.

وتبريد من بين عدد من الشركات الإماراتية التي اضطرت إلى إعادة هيكلة ديونها إثر النهاية المفاجئة لطفرة السوق العقارية في 2009.