أبوظبي الوطني يبحث إصدار سندات قابلة للتحويل بنحو 500 مليون دولار

دبي 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - سيبحث بنك أبوظبي الوطني أكبر بنك إماراتي من حيث القيمة السوقية إصدار سندات قابلة للتحويل لأسهم بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار في جمعية عمومية غير عادية في 12 مارس اذار.

وقال البنك اليوم الثلاثاء إنه ينوي أيضا بحث زيادة برنامجه للسندات الخارجية متوسطة الأجل من خمسة مليارات دولار إلى 7.5 مليار دولار وبرنامجه لإصدارات الرنجيت الماليزي من ثلاثة مليارات رنجيت (974 مليون دولار) إلى خمسة مليارات رنجيت.

ويسعى البنك أيضا لزيادة برنامجه لإصدارات الين الياباني من 40 مليار ين (442 مليون دولار) إلى 150 مليار ين.

وحال الموافقة على ذلك سيتمكن بنك أبوظبي الوطني من تنفيذ عمليات في أسواق الدين العالمية بعملات وهياكل شتى للاستفادة من انخفاض الهوامش الذي قلل تكاليف الاقتراض.